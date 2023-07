تفاصيل فيلم The Nun 2 بعد طرح التريلر الدعائي.. 8 سبتمبر في دور العرض

ينتظر العالم أجمع فيلم The Nun 2، إحدى أشهر سلاسل الرعب الأمريكية في تاريخ السينما بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة التريلر الدعائي الأول للفيلم.

فيلم The Nun 2 يطرح فى دور العرض العالمية 8 سبتمبر

فيلم The Nun 2 تدور أحداثه حول الأخت إيرين التي تواجه الشيطان فالاك مرة أخرى بعد أن تقابلا سويا في أحداث الموسم الأول ودار بينهما صراع كبير.

كما سيشهد فيلم The Nun 2، عودة جوناس بلوكيه بشخصية موريس، كما سيتضمن الفيلم تواجد شخصيات جديدة مثل ريد دور فارميجا، وكاتلين روز داوني التي تقدم دور صافي، وآنا بوببلويل التي تقدم دول مارسيلا.

فيلم The Nun 2 من إخراج مايكل شافيز

من المقرر أن يعرض فيلم The Nun 2 يوم 8 سبتمبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

يعتبر هذا الفيلم جزءًا من سلسلة الرعب الشهيرة The Conjuring، وهو من إخراج مايكل شافيز، الذي أخرج العديد من الأفلام المميزة منها فيلم The Conjuring: The Devil Made Me Do It.