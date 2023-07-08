5 معلومات عن فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم.. يعرض صيف 2023

يترقب الفنان أحمد حاتم، موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد والذي يحمل اسم حسن المصري، بعدما كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الدعائي التشويقي الأول، والذي ظهر عليه «حاتم» بمفرده دون بقية فريق العمل، كما يترقب موعد طرح فيلم «يحيى» خلال صيف 2023، والذي كان يحمل في البداية اسم الملحد للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل.

أبطال فيلم حسن المصري

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم حسن المصري، وذلك بعد الكشف عن البوستر الدعائي الأول، من خلال السطور التالية:

- يشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، فريال يوسف، مراد مكرم، وعدد من النجوم.

أكشن وتشويق

- إخراج المخرج اللبناني سمير حبشي، إنتاج شركة نيوسينشري، والتي لم تكشف عن الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

حادث يقلب حياة حسن المصري

- نشر أحمد حاتم، البوستر التشويقي الأول لفيلم حسن المصري، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلّق عليها بقوله «أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت».

- تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة.

- يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في دولة لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب.