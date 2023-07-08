إيرادات فيلم «مستر إكس» تتخطى 18 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات

حقق فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي، إيرادات تخطت 18 مليون جنيه في مصر، منذ طرحه بالسينمات حتى ليلة أمس، التي حقق فيها مليونا و127 ألفا و551 جنيها.

إيرادات الأفلام

وجاءت حصيلة الإيرادات أمس الجمعة، بدور العرض السينمائية، حسبما ذكرت الشركة العربية للتوزيع السينمائي، وشركة أوسكار للتوزيع السينمائي، كالتالي:

فيلم «بيت الروبي» 4 ملايين و183 ألفا و452 جنيها، وفيلم «البعبع» مليون و677 ألفا و214 جنيها، وفيلم «تاج» مليون و429 ألفا و163 جنيها، وفيلم «مستر إكس» مليون و127 ألفا و551 جنيها.

يضم فيلم «مستر إكس» مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج أحمد السبكي.