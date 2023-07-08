فيلم «Indiana Jones» يحقق 164 مليون دولار في أول أسبوع بالسينمات

نجح فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny» بطولة النجم هاريسون فورد، في تصدر إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية، في أسبوعه الأول بالسينمات، محققا 94 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجية 70 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 164 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحافظ فيلم «Elemental» على تواجده في المركز الثاني للأسبوع الثالث على التوالي، بإيرادات 22.1 مليون دولار، بينما كان فيلم «Sound of Freedom» في المركز الثالث في أسبوعه الأول بالسينمات محققا 21.9 مليون دولار.

فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» يتراجع من المركز الأول إلى الرابع بقائمة الإيرادات

تراجع فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» الذي كان يحتل الصدارة الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، محققا 21.2 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه على مدار 5 أسابيع محققا 617 مليون دولار، أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم «No Hard Feelings» الذي حقق 13 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات خلال أسبوعين إلى 55 مليون دولار.