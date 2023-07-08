رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إجمالي إيرادات فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة تتجاوز 23 مليون جنيه

كتب:

نورهان نصرالله
10:30 ص | السبت 08 يوليو 2023
بوستر فيلم «البعبع»

بوستر فيلم «البعبع»

حقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، إيرادات أمس، 1.6 مليون جنيه، كما حقق «فيلم تاج» بطولة تامر حسني، 1.4 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث فيلم «البعبع» في إطار من الكوميديا والأكشن حول المجرم «سلطان البعبع» الذي يقرر التوبة والابتعاد عن مجال الإجرام، وتقوده الصدفة إلى لقاء طبيبة صيدلانية تستعد للسفر إلى الخارج، ولكن تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسا على ليخوضا معا مغامرة خطيرة.

ونجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات منذ طرحه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى تجاوزت 23 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «البعبع»

وبجمع الفيلم في بطولته بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد عبد العظيم، ومحمد محمود، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: أنعام سالوسة، شريف دسوقي، ودنيا ماهر، تأليف إيهاب بليل، وإخراج حسين المنباوي.

اقرأ المزيد:

مليون و300 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينما خلال 24 ساعة

جان رامز: حققت حلمي بمقابلة أمير كرارة في فيلم «البعبع».. واكتشفت أنه شخصية مرحة ولطيفة.. وياسمين صبري قالت لي: «إنت زي العنكبوت»

محمد عبد الرحمن: أقدم أكشن بنكهة كوميدية في فيلم «البعبع».. وأمير كرارة «صاحب صاحبه وعِشرته طيبة وحلوة»

أبطال فيلم «البعبع» يحتفلون بالعرض الخاص في دبي (صور)

فيلم البعبع يحقق إيرادات بقيمة 1.2 مليون جنيه في يوم واحد
بقلم نورهان نصرالله