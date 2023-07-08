إجمالي إيرادات فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة تتجاوز 23 مليون جنيه

حقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، إيرادات أمس، 1.6 مليون جنيه، كما حقق «فيلم تاج» بطولة تامر حسني، 1.4 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث فيلم «البعبع» في إطار من الكوميديا والأكشن حول المجرم «سلطان البعبع» الذي يقرر التوبة والابتعاد عن مجال الإجرام، وتقوده الصدفة إلى لقاء طبيبة صيدلانية تستعد للسفر إلى الخارج، ولكن تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسا على ليخوضا معا مغامرة خطيرة.

ونجح الفيلم في تحقيق إجمالي إيرادات منذ طرحه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى تجاوزت 23 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «البعبع»

وبجمع الفيلم في بطولته بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد عبد العظيم، ومحمد محمود، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: أنعام سالوسة، شريف دسوقي، ودنيا ماهر، تأليف إيهاب بليل، وإخراج حسين المنباوي.