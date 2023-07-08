ما هي اختبارات ذوي الهمم في المرور عن استخراج الرخصة؟

اختبارات مختلفة يخضع لها الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وحدات المرور، لإجراء إنهاء التراخيص، وفق قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 عملية الترخيص للقيادة لذوي الإعاقة بعد تعديله نوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يستفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند 5 من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

الاختبارات التي يخضع لها المعاق في المرور عن استخراج الرخصة

حول هذه الاختبارات يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، في البداية يجرى الاختبار العملي لقائد السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوعية الإعاقة التي حددها القومسيون الطبي وتشمل الطرق البدائية في القيادة وهي كيفية تشغيل السيارة والسير بها على يمين الطريق وكيفية استخدام الأنوار الأمامية والجانبية والوقوف في مطالع ومنازل الكباري من حيث التحكم في عجلة قيادة السيارة.

تجهيز السيارة حسب نوعية الإعاقة المذكورة في القومسيون الطبي

وشرح في حديثه لـ«الوطن» الإجراءات التي يخضع لها الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتم عرضه على القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة لتحديد نوع الإعاقة وإمكانية القيادة أم من عدمه، ويتم تجهيز السيارة حسب نوعية الإعاقة المذكورة في القومسيون الطبي، ويتم التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة ويتم إجراء فحص فني للسيارة للتأكد من مطابقة أجهزة السيارة طبقا للمواصفات الواردة بالقومسيون الطبي.

التأكد من كل أجهزة السيارة

ولفت الخبير المروري إلى أنه وفي حالة مطابقة مواصفات القومسيون الطبي يتم التأكد من كل أجهزة السيارة وأبرزها الفرامل الهوائي وفرامل اليد والكواتشوك والأبواب وأنوار السيارة تعمل بحالة جيدة وفقا لمواصفات الأمن والسلامة المذكورة في قانون المرور، حيث إن سيارات الإعاقة الخاصة معظمها مستعملها ومنها ما ورد من الخارج.