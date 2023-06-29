بعد واقعة سائق المعادي.. عقوبة رادعة لطمس اللوحات المعدنية للسيارة

عقوبة رادعة ينتظرها قائد سيارة النقل الذي ضبطته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي بالقاهرة، بعدما لجأ لحيلة إخفاء أرقام لوحاته المعدنية، إذ ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يسير بسيارته المحملة بالنفايات وتتساقط أجزاء من الحمولة على الطريق العام، وتبين بعد ضبطه انتهاء تراخيص القيادة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بعرضه على المعمل الكيميائي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه، وحول هذه الواقعة تستعرض «الوطن» عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة.

التصدي للمخالفات المتسببة في الحوداث

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية السابق، والخبير المروري، إن قانون المرور عدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، وشدد على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، كما تناول القانون الجديد للمرور، الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية.

إيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر

وأوضح الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور شرحت العقوبة التي تنتظر كل شخص يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبات رادعة، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.