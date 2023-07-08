رفع كفاءة النافورة الراقصة والمساحات الخضراء بميدان الشراع بمرسى مطروح

قال عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه يجري حالياً رفع كفاءة النافورة الراقصة والمساحات الخضراء بميدان الشراع أحد أهم الميادين على كورنيش مدينة مرسي مطروح، كما سيتم زراعة نباتات الزينة من خلال إدارة التشجير بمجلس المدينة في المنطقة في إطار خطة التطوير التي تنفذها المدينة.

متابعة شواطئ وكورنيش مطروح

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح جهود الإدارات الخدمية على مدار، اليوم، دون توقف على الشواطئ والكورنيش في الموسم الصيفي من خلال سرعة نقل القمامة والمخلفات أولاً بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

رفع إشغالات الطريق بكورنيش مطروح

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان ضرورة تكثيف الحملات المكبرة ليلاً لرفع إشغالات الطريق المخالفة بكورنيش مطروح والشوارع الرئيسية والميادين العامة ومحيط سوق مطروح التجاري والأسواق بشكل عام لتحقيق سيولة مرورية، حيث جرت مصادرة الإشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

تطهير وتعقيم الأماكن السياحية

ووجّه رئيس المدينة قسم التطهير والتعقيم بزيادة معدلات التعقيم للأماكن السياحية للمصالح الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين، ومتابعة أعمال التجميل لأشجار ونخيل الزينة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، وكذلك تقليم النخيل للحفاظ عليه بشوارع الجلاء وعلم الروم علي طول كورنيش المدينة والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي بمدخل المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطريق المخالفة ومواصلة أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة والكورنيش والشواطئ طوال موسم الصيف.