جو بايدن عن قرار إمداد كييف بالقنابل العنقودية: ذخيرة الأوكرانيين تنفد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قراره عن إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية يأتي في الوقت الذي تنفد فيه ذخيرة الأوكرانيين.

وفي التفاصيل بشأن قرار جو بايدن إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، قال بايدن إن الأمر استغرق بعض الوقت حتى يقتنع بفعل ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت رسميا، أمس الجمعة، عن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لدعم كييف في هجومها المضاد ضد روسيا.

قرار جو بايدن بإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

فيما أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالخطوة، قائلا إنها جاءت في الوقت المناسب.

وانتقد السفير الروسي في واشنطن هذا القرار بشدة، ووصفه بأنه يتسم بالسخرية والاستهتار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن بريطانيا وقَّعت اتفاقا يحظر إنتاج هذه الذخائر أو استخدامها.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، اليوم السبت، إنه ينبغي عدم إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بإرسال قنابل عنقودية إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد على القوات الروسية.

تعليق بريطانيا وإسبانيا على قرار جو بايدن

وقالت الوزيرة مارجاريتا روبليس للصحافيين خلال تجمع في مدريد "إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف".

وأضافت "لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع الأوكراني المشروع الذي نفهم أنه ينبغي ألا ينفذ بالقنابل العنقودية".

وقالت روبليس إن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته حكومة الولايات المتحدة وليس حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه إسبانيا.

جدير بالذكر أن هناك 34 بلداً أنتجت ما يزيد على 210 أنواع مختلفـة من القنبلة العنقودية،ومن بين هذه الأنواع المقذوفات والقنابل والصواريخ والقذائف وأجهزة النثر.