روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تخريب خط الغاز «نورد ستريم»

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن، لمناقشة تفجيرات أنابيب «نورد ستريم»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية.

إجراء تحقيق بشأن تفجيرات أنابيب «نورد ستريم»

وذكر نائب مندوب روسيا لدي الأمم المتحدة ديميتر بوليانسكي، أن روسيا تعمل على مناقشة تفجيرات أنابيب «نورد ستريم»، لذلك طلبت عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 11 يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، دعت روسيا في وقت سابق إجراء تحقيق شفاف بشأن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر الماضي 2022، وتسببت في ثقوب في خطي «نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا.

الغرب يتهم موسكو بتخريب نورد ستريم

وجرى توجيه اتهامات من الغرب إلى موسكو بأنها قامت بتفجير خطوط الأنابيب، لكن روسيا رفضت تلك الاتهامات، حيث قام مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك، بتوجيه التهمة إلى موسكو قائلاً: «تسرب الغاز يعد هجوماً خططت له روسيا وعملا عدوانيا تجاه الاتحاد الأوروبي».

وتحدث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بشأن الأمر وقال «إن أعمال التخريب في نورد ستريم مسعى لتعطيل إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير».

ما أهمية «نورد ستريم»؟

يمتد خط أنابيب «نورد ستريم 1» على عمق 120 كيلومترا تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من مدينة سان بطرسبرج، شمال شرق ألمانيا، وقد افتتح منذ 10 سنوات، ويمكنه نقل نحو 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً كحد أقصى من موسكو إلى برلين.

تدير الخط شركة «نورد ستريم آي جي»، التي تمتلك شركة «غازبروم» الروسية التي تمتلك الدولة معظم أسهمها.

«نورد ستريم 2» قد وافقت عليه ألمانيا ليكون خط أنابيب موازٍ لـ«نورد ستريم 1» ويزيد من معدل نقل الغاز إلى أوروبا، لكن توقف العمل به قبل وقت قصير من الأزمة الروسية الأوكرانية.