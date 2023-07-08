«القاهرة الإخبارية» تستعرض تفاصيل ونتائج زيارة الرئيس الأوكراني إلى تركيا

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل ونتائج زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، لتركيا، إذ كونها المرة الأولى منذ الأزمة الروسية، والتقى بالرئيس رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد الاجتماعات الثنائية التي استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة.

الشعب الأوكراني يدافع عن وحدة بلدة

قال الرئيس التركي أردوغان، إنه على الرغم من الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة فقد تعززت الصداقة بين تركيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الشعب الأوكراني دافع عن وحدة أراضي بلاده خلال الحرب، وأضاف أنهم عبروا عن دعمهم لاستقلال أوكرانيا على جميع المنابر، قائلًا: «كنا البلد الذي بذل أكبر الجهود لإنهاء الحرب من خلال المفاوضات على أساس القانون الدولي».

وذكر الرئيس التركي أن أوكرانيا تستحق عضوية الناتو، مضيفًا «سنقدم كل أنواع الدعم لإعادة تأسيس أوكرانيا»، مؤكدًا أنهم يعملون على تمديد اتفاقية ممر الحبوب التي ستنتهي في 17 يوليو الجاري، وأكمل أردوغان: «لدينا توقع أن يحدث خلافات بشأن الاتفاقية كل ثلاثة أشهر، وسنبذل جهودنا لزيادة الفترة إلى عامين وسنطرح هذه المسألة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مشيرًا إلى أن الأخير سيزور تركيا الشهر المقبل.

إنتاج طائرات مسلحة بدون طيار

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بزيارة تركيا، وصرّح: «أنا ممتن لدعم تركيا لخطتنا للسلام ونعمل على تنفيذها، كما أجرينا مباحثات عن الناتو، ويسعدنا رؤية الرئيس التركي حول أحقية أوكرانيا في العضوية»، وأكد زيلينسكي أنهم قرروا إنتاج طائرات مسلحة بدون طيار بالتعاون مع تركيا، معبرًا عن امتنانه للاحترام والضيافة التي أظهرتها تركيا تجاه المواطنين الأوكرانيين الفارين من الحرب.