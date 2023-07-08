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«القاهرة الإخبارية»: سوناك يؤكد توقيع بريطانيا على اتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية

كتب:

شريف سليمان
06:31 م | السبت 08 يوليو 2023
ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا

ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قال اليوم السبت، إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، بل وتحث على عدم استخدامها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بها، مضيفا: «سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر».

وأحدث إعلان وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 800 مليون دولار حالة من الجدل العالمي، إذ تتضمن الحزمة أسلحة وذخائر دفاع جوي ومركبات مصفحة وأسلحة مضادة للدروع كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها. 

من جهته، أكد «البنتاجون»، أن أوكرانيا تعهدت بالاستخدام الآمن للذخائر على أراضيها بشكل لا يضر بالمدنيين، لافتًا إلى أن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية بشكل عشوائي في الأراضي الأوكرانية.

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بقلم شريف سليمان