اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حصاد مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

المشروعات الصغيرة نمو سريع للاقتصاد

إجراءات لدعم الصناعات واحتواء القطاع غير الرسمى

خبراء: «قاطرة تنمية» لدعم الصناعة.. والحكومة درست تجارب الصين وكوريا واليابان والهند وماليزيا لتطبيق المناسب لمصر

رئيس «المشروعات الصغيرة»: نستهدف تحقيق التنمية ودعم رواد الأعمال وزيادة حجم الصادرات والحد من الاستيراد

منجى بدر: 90 % من القطاع الخاص شركات صغيرة ومتوسطة وتساهم بـ25 % من الناتج المحلى.. و«جهاز المشروعات» يهدف لوضع برنامج وطنى لتنميتها وتهيئة المناخ لتشجيعها

«السيسى»: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع اليونان ونسعى لتطويرها

«ميتسوتاكيس»: نهتم بالتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع فى «شرق المتوسط»

حصاد مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الثالث.. حوار الفكر يبنى الوطن ويحدد الأولويات

9 مشروعات قوانين أقرها المجلس منها التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الاستثمار

رئيس «حقوق الإنسان»: إشادات عالمية بالاستراتيجية الوطنية والحوار الوطنى جاء فى وقته

أمين سر اللجنة الاقتصادية: ناقشنا أكثر من 22 اقتراحاً.. والحكومة استجابت لمقترحنا فى «الأعلى للضرائب»

«الدستورية» تقضى بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث

المجلس يستعد لدور الانعقاد الرابع.. قياس الأثر التشريعى للقوانين ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية

«التحالف الوطنى» يرعى الأولى على الجمهورية فى دبلوم التجارة.. ويتبنى «زويل الفيوم»

استراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم وتشجيع الطلاب على الابتكار

«الأساتذة» ينطلق والكبار يتصدرون

حضور فنى وجماهيرى ضخم فى أولى حفلات المشروع.. والأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» على المسرح

الحفل يتصدر تريند مواقع التواصل و«الحياة» تنقله من المحيط للخليج

مدحت صالح: رسالة حب من مصر للمبدعين العرب.. و«المتحدة» تلعب دوراً كبيراً فى دعم الفن

الصفحة الثانية

حصاد «الشيوخ» فى دور الانعقاد الثالث

9 مشروعات قوانين أقرها المجلس منها التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الاستثمار وإنشاء صندوق مصر الرقمية

الموافقة على عدد من القوانين الاقتصادية من بينها تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

«هيبة»: ملف حقوق الإنسان فى مصر شهد تطوراً كبيراً وهناك إشادات عالمية بالاستراتيجية الوطنية

رئيس «حقوق الإنسان بالشيوخ»: المجلس حقق إنجازات كبرى خلال الانعقاد الأخير

العنف الأسرى مشكلة مجتمعية خطيرة تؤثر على الأسرة والأبناء.. والحوار الوطنى أتى فى توقيت مهم للغاية

الصفحة الثالثة

قياس الأثر التشريعى للقوانين على مائدة «الشيوخ» فى دور الانعقاد الرابع

«السباعى»: التوصيات الصادرة عن الدراسات البرلمانية تم رفعها لرئيس الجمهورية.. و«سامى»: الحكومة تعاملت مع مقترحات الأغلبية والمعارضة تحت القبة بحكمة.. و«عفيفى»: توفير مناخ ديمقراطى بين جميع الأعضاء أسهم بشكل كبير فى طرح رؤى وأفكار لخدمة الدولة والمجتمع

«سليمان»: دور الانعقاد الجديد سيتم تخصيص جزء من جلساته لمناقشة الأثر التشريعى لعدد من القوانين

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

«نجاتى»: نواب «التنسيقية» قدموا سياسة بمفهوم جديد مما منحها أغلبية التأثير

أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: ناقشنا أكثر من 22 اقتراحاً.. و«اللجنة» شاركت فى 5 مشروعات قوانين.. والحكومة استجابت لمقترحنا فى «الأعلى للضرائب»

الجلسات أديرت بحيادية ودبلوماسية ودون تفرقة والجميع أخذ الفرصة كاملة

الصفحة الرابعة

الحكومة: استقبلنا 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة فى يونيو.. و«مدبولى»: نستهدف تحقيق أفضل استجابات

رئيس الوزراء: حريصون على تكثيف العمل وتيسير سُبل تواصُل المواطن مع الحكومة.. ورصد ومعالجة الشكاوى والاستغاثات

«الرفاعى»: توجيه 86 ألف شكوى لجهات الاختصاص.. وحفظ 17 ألفاً أخرى وفقاً للقواعد.. واستكمال مراجعة 5 آلاف

عودة جلسات «الحوار الوطنى» الأسبوع المقبل لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة

«التعليم العالى»: التسجيل لـ«اختبارات القدرات» عقب امتحانات «الثانوية»

«الأعلى للجامعات»: الرسوم 600 جنيه لكل كلية.. ولن يتم إعادتها مرة أخرى خلال مراحل التنسيق

حضور كثيف ومشاركة متنوعة من كل التيارات والفئات والخبراء للتوافق على المقترحات

الصفحة الخامسة

«المركزى» يرمم احتياطى مصر من العملة الصعبة بزيادة جديدة للشهر العاشر على التوالى

بشهادة «بلومبرج».. «الأهلى» الأول فى مصر كوكيل تمويل والخامس أفريقياً

ارتفاع الرصيد إلى 34.8 مليار دولار بنهاية يونيو.. وخبراء: دليل على نجاح السياسات وسيؤخذ فى اعتبار مؤسسات التصنيف العالمية.. ومصر لم تتخلف يوماً عن سداد أى التزامات

بنك مصر يحصد جائزة الأفضل إسلامياً لعام 2023 من مجلة «يورومنى» العالمية

المصرف المتحد يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع

«سرفييه» تعقد مؤتمرها العلمى مع «المصرية للعلوم الطبية»

الصفحة السادسة

إجراءات حثيثة لدعم الصناعات المتوسطة واحتواء القطاع غير الرسمى

خبراء: «قاطرة تنمية» تقود إلى زيادة معدلات النمو.. ومبادرات لدعم الصناعة

الحكومة درست تجارب الصين وكوريا واليابان والهند وماليزيا لتطبيق المناسب لطبيعة مصر

«شعيب»: دمج السوق غير الرسمى فى الرسمى وتقديم تحفيزات كبيرة

«رحمى»: الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لاحتواء الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى

رئيس «المشروعات الصغيرة»: نستهدف تحقيق التنمية ودعم رواد الأعمال وزيادة حجم الصادرات والحد من الاستيراد

الجهاز قدم قروضا بـ40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووفر 2.6 مليون فرصة عمل و2٫8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية

الصفحة السابعة

«إيديهم تتلف فى حرير».. قصص نجاح ملهمة لشباب يعشق المغامرة

«سوزان وريمون» اقتحما مجال إنتاج المناديل.. و«سعيد» يصنع أفخر أنواع الشوكولاتة

أصدقاء يستثمرون فى طعام الحيوانات الأليفة.. و3 شباب يبدعون فى تصميم وتصنيع الأثاثجهود الدولة لتعزيز دور الصناعات الصغيرة

مصرفيون: تلعب دوراً أساسياً فى تعزيز النمو وتوفر فرص العمل وتُحسن مستوى المعيشة

«وليد»: «المركزى» يدعم القطاعات الاقتصادية ويقدم التمويل والتدريب للمشروعات الصغيرة

«البنا»: توفير التمويل اللازم للمصدِّرين وتعزيز الصادرات وإتاحة دعم مالى وتدريبى وإرشادى

«بدر»: 90% من القطاع الخاص شركات صغيرة ومتوسطة وتساهم بـ25% من الناتج المحلى

المفكر الاقتصادى: «جهاز المشروعات» يهدف لوضع برنامج وطنى لتنميتها وتطويرها وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها

الصفحة الثامنة

زخم فنى وحضور جماهيرى يرسمان ملامح أولى حفلات المشروع

«الأساتذة» ينطلق.. الريادة تتحقق والكبار يتصدرون الساحة

رئيس دار الأوبرا: «المتحدة» قدمت لنا خدمات عظيمة فى مجال النقل التليفزيونى

فوزى إبراهيم: يرسخ للهوية وأصوات مطربينا ستستوعب ألحان الكبار

طارق الشناوى: الفكرة عميقة.. وتقديمها بلمحة عربية يستحق التحية

جاسمين زكى: دخل كل البيوت من بوابة «الحياة» ونشوى مصطفى: أعاد لنا عبارة «كامل العدد»