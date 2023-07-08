السيطرة على حريق مزرعة مواشي ببني سويف بدون وقوع إصابات

شب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

بلاغ بنشوب حريق داخل مزرعة للمواشي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية الدير بدائرة مركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته.

السيطرة على الحريق

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء، إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على السنة النيران بمساعدة الأهالي دون أي إصابات بشرية، وجاري الآن عمليات التبريد.

كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إهناسيا والمباحث للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وفريق من الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي لحصر الخسائر.