حملات مشتركة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الغذائية بالمنوفية 

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها في الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والأسماك غير الصالحة، في حملات من الطب البيطري ومديرية الصحة والتموين، لمنع التلاعب في السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مديرية الصحة في الأسواق بالمنوفية

وأكد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقا مع الجهات التنفيذية ومجالس المدن لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الغذائية في الأسواق من خلال حملات مكبرة، مؤكدا أنه يتم تحرير محاضر فورية تجاه المخالفين وإخطار جهات التحقيق بها لمباشرة التحقيقات.

حملات الطب البيطري في المنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنسيق المشترك بين كافة الجهات ساهم في ضبط كميات من اللحوم والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، موضحا أن الحملات تشمل المجازر ومحال بيع اللحوم للتأكد من ذبحها خارج المجازر.

حملات مديرية التموين بمحافظة المنوفية

من جانبه أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن الحملات تكون صباحية ومسائية لمنع التلاعب في أي وقت طوال اليوم، كما تشمل الحملات تحرير محاصر تجاه المخابز المخالفة والغير ملتزمو بالتعليمات، مؤكدا أن الحملات تضبط أكثر من 200 محضر تمويني بشكل يومي تقريبا