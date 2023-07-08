وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات بقرى «حياة كريمة» في المنوفية

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة موسعة، اليوم السبت؛ لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة المنوفية.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية في قرية شما بمركز أشمون؛ وذلك في إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء إبراهيم أبو ليمون، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتبين للبريد وهما: مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

مكتب بريد "قويسنا الرئيسي" على مساحة ٩٠ متر مربع

ويقع مكتب بريد «قويسنا الرئيسي» على مساحة 90 مترا مربعا ومجهز بعدد 8 شبابيك يعمل عليها عاملون مدربون على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين ومزود بماكينة صراف آلي؛ بينما يعد مكتب بريد "شما" أحد مكاتب قرى حياة كريمة ويقع على مساحة 100 متر مربع ويقدم من خلاله جميع الخدمات البريدية المتطورة من خلال 5 شبابيك ومزود بماكينة صراف آلي.

وتؤدي جميع المكاتب الخدمات الحكومية البريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي ومزودة بماكينات صراف آلي، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة، علما بأن محافظة المنوفية بها 107 ماكينات صراف آلي منتشرة بمكاتب البريد على مستوى المحافظة.

محور بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت واللواء إبراهيم أبو ليمون أنشطة التدريب والبرامج التدريبية التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز شباب شما لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية لأهالي قرية شما؛ وكان في استقبالهما المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.