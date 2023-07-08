إصابة سيدة وطفلة بحروق إثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

أصيبت سيدة وطفلة، بحروق من الدرجة الثانية، إثر نشوب حريق ناتج عن اشتعال اسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في قرية بهبشين ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ناتج عن اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة وطفلة بحروق من الدرجة الثانية.

سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق ونقل المصابات إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل إصابة سيدة وطفلة في حريق بمنزل بقرية بهبشين

وتبين إن الحريق أسفر عن إصابة «جهاد.ع.ع» 28 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في الذراعين والقدمين، و«مي.م.ع» 11 عامًا، بحريق من الدرجة الثانية بالذراعين والقدمين، ونقلتهما سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى مستشفى بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.