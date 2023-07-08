سينرجي: «البعبع» يتصدر إيرادات الأفلام في السعودية والإمارات

تصدر فيلم «البعبع» للمخرج حسين المنباوي، وبطولة النجم أمير كرارة، إيرادات الأفلام المعروضة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم.

تصدر فيلم البعبع الإيرادات بالسعودية والإمارات

ونشر الحساب الرسمي لشركة «سينرجي»، منشورا؛ تعلن من خلاله الجهة المنتجة لفيلم «البعبع» تصدره في المملكة العربية السعودية والإمارات بعد أسبوع من طرحه هناك.

احتفال أبطال البعبع بالعرض الخاص

ونشر الحساب الرسمي لشركة «سينرجي» مقطعا مصورا خلال حضور كرارة وياسمين صبري وصناع فيلم «البعبع» لعرض الفيلم في السعودية والإمارات، وعلق عليه بقوله: «النجم أمير كرارة ونجوم فيلم البعبع وسط احتفاء كبير من جماهير الخليج بعد أسبوع من عرضه الأول والنجاح الكبير الذي حققه، وكان الاحتفال بحضور أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور».

وأضافت الشركة في بيانها: «تم الاحتفال بالفيلم وسط عدد ضخم من الجماهير المتشوقة لمشاهدته في دور العرض في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تصدر الفيلم الإيرادات في الأسبوع الأول من عرضه».