جان رامز: حققت حلمي بمقابلة أمير كرارة في فيلم «البعبع».. واكتشفت أنه شخصية مرحة ولطيفة.. وياسمين صبري قالت لي: «إنت زي العنكبوت»

حقق الطفل جان رامز نجاحاً كبيراً بدوره فى فيلم «البعبع» المعروض حالياً بالسينمات، إذ نجح فى لفت أنظار الجمهور المصرى والعربى بشكل كبير، وكان محور حديث عدد كبير من جمهور الفيلم، مما أمير جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى لأيام متتالية.

وجسّد جان رامز دور نجل الفنان أمير كرارة، بحسب أحداث الفيلم، والذى يتعرض للعديد من المشكلات فى إطار كوميدى ممزوج بالأكشن.

ومن جانبه، قال جان رامز، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالتعامل مع أمير كرارة لأنه كان يحلم بأن يقابله فقط، ولكن حلمه تحقق بالوقوف أمامه فى فيلم كبير، واكتشف أنه أمام شخصية مرحة ولطيفة، مضيفاً: المخرج حسين المنباوى هو من اختارنى للدور، وقال لى: هستناك فى بروفة الترابيزة، رُحت لهم وقالوا لى إنهم هيبلغونى بميعاد يوم التصوير، وماكنتش مصدق، كنت بحسبهم بيهزروا، وكانوا كلهم بيهزروا معايا فى الكواليس، وحتى ياسمين صبرى قالت لى «إنت عامل زى العنكبوت» لأنى وأنا بأجرى كنت بقع على طول.

مشهد مطاردة إمبابة في «البعبع» كان صعباً.. واستعنت بـ«دوبلير»

وكشف بطل «البعبع» عن أصعب مشهد واجهه أثناء تصوير الفيلم قائلاً: «كان مشهد المطاردة فى إمبابة، لأنه كان مرهقاً، وكان يحتاج للجرى فى بعض الأحيان، وكان فيه حاجات بتترمى على دماغنا، والمخرج كان جايب لى دوبلير، ولما بيكون فيه مشاهد صعبة كنا بنستعين بيه، وكنا أنا وهو بنصور نفس المشهد مرتين والمخرج كان بيختار أى مشهد أحلى فيهم علشان يحطه فى الفيلم، ولذلك كنت متحمس إنى أشوف الفيلم علشان أشوف المخرج اختارنى أنا ولا الدوبلير».

وأوضح أنه يرى نفسه موهوباً فى التمثيل، لذلك يريد أن يعرفه الجمهور عن طريق الأعمال الفنية، وليس الفيديوهات التى يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وكان سعيداً برؤية نفسه لأول مرة بالسينمات من خلال فيلم «البعبع» وخصوصاً وسط كوكبة كبيرة من النجوم تعلم منهم الكثير.

وعن مشاهد الأكشن التى ظهر فيها خلال أحداث فيلم «البعبع» قال جان رامز: «أمير كرارة وحسين المنباوى كانوا هما اللى بيعلمونى، وماكنتش متوقع إنى أضرب ده كله، بس الحمد لله طلعت حلو فى الضرب». وأضاف جان رامز أنه بدأ تصوير فيلم جديد بعنوان «فاصل من اللحظات اللذيذة» خلال الأيام القليلة الماضية، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، موضحاً أن كواليس الفيلم تمتاز بالألفة والمحبة، وأنه يتمنى أن يخرج العمل إلى النور وينال إعجاب الجمهور والنقاد، لافتاً إلى أنه يحلم بالتمثيل مع الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد فى عمل واحد.