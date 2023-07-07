مليون و300 ألف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، تقدر بمليون و357 ألف و648 جنيها، ليحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، فيما تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس تتجاوز 3 ملايين جنيه، وفي المركز الثاني جاء فيلم تاج بإيرادات مليون و502 ألف و582 جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن تحدث مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

إيرادات فيلم البعبع

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع على مدار أسبوع من عرضه لتتجاوز 23 مليون جنيه، وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني 28 مليون جنيه، فيما كسرت إيرادات فيلم بيت الروبي حاجز 75 مليون جنيه خلال أسبوعين من عرضه.