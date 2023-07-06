أبطال فيلم «البعبع» يحتفلون بالعرض الخاص في دبي (صور)

أقيم عرض خاص لفيلم «البعبع»، في إمارة دبي، بحضور أبطاله داخل ريال سينما في دبي مول، إذ احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاحه إذ يحقق أعلى إيرادات في دبي والخليج بصفة عامة.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم، أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور والطفل جان رامز، وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور الإماراتي الذي حرص على الاحتفال بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

التقط فريق العمل الصور مع الجمهور ثم قاموا بتقطيع التورتة، وشاهدوا الفيلم مع الجمهور في السينما لمعرفة ردود فعلهم ورأيهم، إذ كان الجمهور سعيداً بعد الفيلم وأشادوا بقصته وأحداثه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.