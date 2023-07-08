نشوى مصطفى لقناة الحياة: حفل الأساتذة عظيم.. و«المتحدة» تمنحنا طاقة بهجة

أشادت الفنانة نشوى مصطفى بحفل الأستاذة الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية أمس الجمعة، قائلة: «أنا مبسوطة وشكرا لكل شخص منحنا طاقة إيجابية، وشكرا للذي جعلنا نرى الجمهور المصري العظيم الحقيقي في دار الأوبرا بهذه الصورة».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «رأينا سيدات محجبات وشباب صغار وكبار السن، الحفل كان مبهجا، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فهذا الكيان عظيم ويهتم بإنتاج فن راق يناسب قيمة مصر الحقيقية».

وتابعت: «أشكر وزارة الثقافة التي أنتمي إليها، فأنا موظفة فيها، وهذا ليس الحفل الأول للوزارة، فقد قدمت حفلات كثيرة، لكن بعضها لم يتم نقله على الهواء، وأنا متأكدة من أن الشركة المتحدة ستمنحنا طاقة بهجة نحن في أمس الحاجة إليها».

وأكدت: «نقل قناة الحياة للحفل كان مبهرا للغاية، التصوير راقي وبأعلى درجات الاحترافية وهذا النوع من الحفلات يذكرنا بالأساتذة المصريين الكبار الذين صنعوا التاريخ الفني المصري، لدينا فن مصري عظيم وشعب متذوق عظيم».