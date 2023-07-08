«التعليم» تستعرض مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014.. طفرة غير مسبوقة

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية في الفترة من 2014 حتى 30 يونيو 2023، ضمن مساعي الحكومة لتحسين جودة التعليم، وتوفير فصول جديدة لاستيعاب الطلاب.

مشروعات وزارة التعليم من 2014

وقالت الوزارة، إنه بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعا، فيما بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلا دراسيا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أبرز إنجازات مشروعات وبرامج الوزارة، خلال الفترة من 2014 حتى نهاية شهر يونيو 2023، إذ تضمنت أهم ما تم تنفيذها في مختلف قطاعات الوزارة، وأكدت الوزارة، أنه جرى تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

تجهيزا 27439 فصلا مطورا

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تجهيز 27439 فصلا مطورا في 3260 مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ 2474 مدرسة ثانوي عام جديدة، فضلا عن تجهيز 2530 مدرسة إلكترونيا، وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه جرى توفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%، وتوفير3.317883 جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية، خلال تلك الفترة، من 2014 إلى 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من إنشاء 1131 مشروعًا بإجمالي عدد 15334 فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وإجمالي 1301 مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة.

وأشارت إلى أنه تم بناء 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، و19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة، و20 مدرسة رسمية دولية "IPS" ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، مع إنشاء مدارس النيل التي تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية.

منهجية الجدارات

وتطرقت الوزارة إلى تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني، وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات، مشيرة إلى إطلاق مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، فضلا عن 7630 مشروعا نُفِّذ و117591 فصلا تم إضافتها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023.

وقالت إنه جرى تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم، وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة، إذ أن هناك 10 مدارس تعليم فني دولية، واعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة «إتقان»، وإنشاء أكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها، وإطلاق مبادرة «إحياء المسرح المدرسي»، فضلا عن إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.