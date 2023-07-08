تفاصيل المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاهتمام بالمعلم وتنميته مهنيا وامتلاكه للمهارات اللازمة، على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث إن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.

مسابقة الـ150 ألف معلم

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى انطلاق المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات.

وقد بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى 140 ألفا، في حين أن الوزارة طلبت تعيين 30 ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائية، كم أن من بين الـ140 ألف متقدم كان هناك 110 آلاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل إلى الامتحان 95 ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 28 ألفا، وبالتالي أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية في تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.

برنامجان تدريبيان للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات

وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوي للتعلم النشط مدته 4 أيام والبرنامج الثاني خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما لتعزيز الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبي والرياضي وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين في مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشري.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.