«التعليم» تعلن شروط التقديم بمدارس STEM عين شمس.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين STEM بعين شمس بنين للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022-2023 دور اول، ومن بين شروط التقديم أن يكون مجموع درجات الطالب 252 أي 90%، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في 1 أكتوبر.

مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعين شمس

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه تقرر إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بعين شمس، في الفترة من الأربعاء 16 أغسطس حتى الخميس 17 أغسطس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس، كما يلي.

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022-2023 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفٍ لشروط التقدم.

مدارس المتفوقين STEM

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي 2022-2023 في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفيا لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيا في العام الدراسي 2022-2023 وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى وجرى استيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023 وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- بالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج سواء بالمدارس المصرية بالخارج أو إلكترونيا أو الطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي يتم تقديم أوراقهم يدويا إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني.

شروط التقديم في مدارس STEM عين شمس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يشترط فيمن يتقدم للامتحان أن يكون مستوفيا للشروط التالية:

- ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فاكثر بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة للطلاب الذين تم خاصة.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.