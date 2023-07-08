«التعليم»: هدفنا زيادة مدارس المتفوقين بمعدل واحدة على الأقل بكل محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وتعد مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

إنجازات وزارة التعليم

وقالت الوزارة، في تقرير صادر عن إنجازات وزارة التعليم من عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023، إنه جرى إنشاء تسعة مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017/2018).

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأشارت وزارة التعليمـ إلى أنه في العام الدراسي 2018/2019 جرى افتتاح عدد (3) مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem ليصل إجمالي المحافظات المدارس إلى (14) مدرسة موزعة على عدد (14) محافظة، فيما وصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022/2023 إلى (19) مدرسة، في عدد (18) محافظة.