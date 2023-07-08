«التعليم»: توزيع أكثر من 3 ملايين تابلت على طلاب الثانوية خلال 9 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أبرز إنجازات مشروعات وبرامج الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى نهاية يونيو 2023، إذ تضمنت أهم ما تم تنفيذه في مختلف قطاعات الوزارة.

وأكدت الوزارة، أنه تم تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تجهيز 27439 فصلا مطورا في 3260 مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ 2474 مدرسة ثانوي عام جديدة، فضلا عن تجهيز 2530 مدرسة إلكترونيا، وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة.

توفير 37 ألف شاشة تفاعلية

وأكدت الوزارة أنه جرى توفير 37 ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%، وتوفير 3.3 مليون جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية، خلال تلك الفترة، من 2014 إلى 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من إنشاء 1131 مشروعًا بإجمالي 15334 فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإجمالي 1301 مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة.

وأشارت إلى أنه تم بناء 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، و19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة، و20 مدرسة رسمية دولية IPS ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، مع إنشاء مدارس النيل التي تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية.

وتطرقت الوزارة إلى تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني، وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات، مشيرة إلى إطلاق مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، فضلا عن 7630 مشروعا تم تنفيذه و117591 فصلا تم إضافتهم منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023.

10 مدارس تعليم فني دولية

وقالت إنه تم تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم، وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة، إذ أن هناك 10 مدارس تعليم فني دولية، واعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة «إتقان»، وإنشاء أكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها، وإطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، فضلا عن إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.