الاتصالات: ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية بقرى حياة كريمة بالمنوفية

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية لتوفير التدريب التقني وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجي الجامعة، والشباب من محافظة المنوفية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، حيث كان يرافقهما الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية من أجل زيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز إلى 30 مركزا، بحيث يكون في كل محافظة مركزا للإبداع من أجل إعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في أماكنهم واحتضان الأفكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

قطاع الاتصالات الأعلى نموا لمدة 5 سنوات

وأوضح طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا لمدة 5 سنوات نتيجة للمشروعات التي ينفذها لتحقيق التحول الرقمي وما يوفره من فرص عمل وما حققه من زيادة في الصادرات الرقمية، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية لديها المقومات التي تجعلها واحدة من المحافظات المؤهلة لتوفير كفاءات من أبنائها تستطيع الحصول على وظائف في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوق العمل العالمي؛ كما أنها مؤهلة لاستضافة مراكز خدمات التعهيد لشركات عالمية، مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء مراكز خدمات التعهيد في المحافظات التي تضم كوادر شابة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وألا تقتصر فقط على القاهرة.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه في إطار مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، فقد تم الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالي 81 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظة، كما تم إنشاء 47 برج محمول جديد من مستهدف 85 برجا، فضلا عن رفع كفاء 28 برج محمول لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

مراكز إبداع مصر الرقمية يستهدف تحفيز الفكر الخلاق ودعم الإبداع التكنولوجي

وأشار طلعت، إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تستهدف تحفيز الفكر الخلاق ودعم الإبداع التكنولوجى والشركات الناشئة؛ لافتا إلى أن الهدف من إنشاء مركز إبداع مصر الرقية داخل جامعة المنوفية هو تحقيق التواصل والتشبيك بين الطلبة والخريجين وأساتذة الجامعة، موضحا أن البرامج المقدمة داخل مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لا تقتصر فقط على خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكنها تستهدف الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية.

والتقى وزير الاتصالات، خلال الزيارة، مجموعة من شباب محافظة المنوفية من المستفيدين من البرامج التدريبية وبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استمع طلعت، إلى تجارب ناجحة لعدد من نماذج الخريجين المتميزين من برامج الوزارة والجهات التابعة لها، التي تم تنفيذها داخل مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» المنوفية.

بدورها، أشارت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى أنشطة المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنوفية والبرامج التدريبية التي يتيحها لأبناء المحافظة، التي شملت ورش عمل وبرامج متخصصة في عدة مجالات من أبرزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والأنظمة المدمجة، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد بمحافظة المنوفية قرابة 10500 شاب.

أبرز البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات

كما أوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أبرز البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات للشباب من أبناء محافظة المنوفية في عدد من التخصصات التكنولوجية، التي من أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتصميم المواقع، حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد بمحافظة المنوفية أكثر من 700 شاب.

واستعرض الدكتور حسام عثمان، نائب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» جهود وبرامج الهيئة لتحفيز شباب محافظة المنوفية على الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ودعم المهنيين المستقلين، وتنظيم معسكرات لبناء القدرات وتمكين رواد الأعمال، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج الهيئة في مركز إبداع مصر الرقمي بالمنوفية أكثر من 7800 شاب.

تمكين الشباب في المجالات التكنولوجية

كما قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، بتفقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية المنوفية، التي يتم من خلالها تمكين الشباب في المجالات التكنولوجية، بما يسهم في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي، وريادة الأعمال.

يُذكر أن الدكتور عمرو طلعت، يزور محافظة المنوفية، حيث قام بافتتاح مكتبين بعد تطويرهما لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، كما تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لتوفير الانترنت فائق السرعة بقرية «شما» ضمن قرى «حياة كريمة».

ومن المقرر أن يتضمن أيضا برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت للمحافظة؛ توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة والمحافظة، وافتتاح مكتب بريد، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم (1).