النائب أحمد بدوي: وزارة الاتصالات تحقق معدلات نمو تتجاوز 16%

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالخطة الاستثمارية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات والتي بلغت 9 مليارات و875 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومدينة المعرفة والتي بلغت 7 مليارات و558 مليون جنيه، مؤكدا أن الوزارة حققت معدلات نمو زادت على 16% وأصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة.

وأكد «بدوي»، خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن خطط الوزارة ومشاركتها الفعالة في ميكنة كافة قطاعات الدولة بالمساهمة مع الوزارات المختلفة أتت ثمارها في خدمة المواطن.

من جهتها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، مشروعات التطوير المؤسسي مؤكدة المضي قدما نحو حكومة مركزية يعضدها الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وتابعت: «بدأنا تدريب رقمي لـ33 ألف و600 موظف، وكان للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية تدريبات خاصة بالإضافة إلى تدريبات لغير المنتقلين ونسعى إلى تعميم تجارب المحافظة الرقمية».

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

وأوضحت أن هناك 6 محافظات رقمية تشملها خدمات التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى إطلاق مبادرة استخدام أعمال الرقمنة بما فيها إدارة نظم معلومات، والتدريبات المتخصصة.

وبدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا في الحكومة ولدينا 6 مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية ونسعى لتنمية وتطوير عوائد الإيجارات، مشددا على أن تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم وفرّ للدولة مليار جنيه سنويا، معلنا إنشاء الوزارة منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، قريبا، بجانب استخدام نماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.