الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة بقرى حياة كريمة بالمنوفية

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، خلال جولة موسعة اليوم السبت، رافقه فيها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

شملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية «شما» بمركز أشمون؛ وذلك فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.

مشاركة الوزارة بمشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور

وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الجولة، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يجري تنفيذها بكافة المحافظات، للوقوف على آخر معدلات الإنجاز والتقدم المحقق وفقاً للأهداف والجدول الزمني المحدد، وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ، والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة إليهم.

وأوضح أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية، وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد التي تقع فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة، يتم حالياً البدء في تدفيع كابلات الألياف الضوئية، حيث يعد آخر مرفق يتم إدخاله بالقرى، بعد انتهاء كافة المرافق من أعمالها.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد نصر عن مشروعات الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمحافظة المنوفية، حيث انتهت الشركة من أعمال التحول الرقمي للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف الشركة الانتهاء من أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وقام الدكتور عمرو طلعت بزيارة منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية شما، حيث دار حوار مع أفراد الأسرة، من بينهم طالب، أشاد بجودة خدمة الإنترنت ومعدل السرعة، وهو الأمر الذى ساعده في متابعة الدراسة.

كما افتتح الدكتور عمرو طلعت واللواء إبراهيم أبو ليمون، يرافقهما الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتبين للبريد، وهما مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

افتتاحات مكاتب بريد المنوفية ضمن خطة شاملة للتطوير

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق أن افتتاحات مكاتب بريد المنوفية تأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

وأشار إلى أن البريد المصري يسهم بقوة في مبادرة حياة كريمة؛ حيث تشمل 52 مركزاً فى 20 محافظة، يتم خدمتها من خلال 847 مكتب بريد، إلى جانب 333 مجمعاً خدمياً بتلك المحافظات، حيث تم تطوير 760 مكتب بريد حتى الآن، بنسبة إنجاز تصل إلى 90%، وسيتم الانتهاء من تطوير جميع المكاتب ضمن مبادرة حياة كريمة بنهاية العام الجاري.

تزويد مكاتب البريد بماكينات صراف آلي لخدمة المواطنين

ويقع مكتب بريد قويسنا الرئيسي على مساحة 90 متراً مربعاً، ومجهز بعدد 8 شبابيك يعمل عليها عاملون مدربون على أعلى مستوى، لتقديم الخدمات للمواطنين، ومزود بماكينة صراف آلي؛ بينما يعد مكتب بريد شما أحد مكاتب قرى حياة كريمة، ويقع على مساحة 100 متر مربع، ويقدم من خلاله جميع الخدمات البريدية المتطورة من خلال 5 شبابيك، ومزود بماكينة صراف آلي.

وتؤدى جميع المكاتب الخدمات الحكومية البريدية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور، بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بماكينات صراف آلي، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية

كما تفقد وزير الاتصالات ومحافظ المنوفية أنشطة التدريب والبرامج التدريبية التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز شباب شما، لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية لأهالي قرية شما؛ وكان في استقبالهما المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار محور بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي قرى حياة كريمة.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة المنوفية توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة والمحافظة، كذلك زيارة مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بجامعة المنوفية، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم (1)، وتفقد إحدى المدارس الثانوية الصناعية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.