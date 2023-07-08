التعليم: افتتاح 4 مدارس جديدة بنموذج «النيل الدولية» العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه جار افتتاح عدد 4 مدارس جديدة، بنموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023، وهي مدارس ستطبق شهادة النيل الدولية، وهي شهادة مصرية مصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية.

مدارس النيل المصرية الدولية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في تقرير صادر عن إنجازات وزارة التعليم من عام 2014، وحتى 2023، إن عدد المدارس وصل إلى 14 مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.