مدارس النيل تعلن فتح باب التقديم والتحويل للعام الدراسي الجديد

أعلنت إدارة مدارس النيل عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل في جميع فروعها، العبور، والشروق، والأندلس، والياسمين، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والسادات، وبورسعيد، ودمياط الجديدة، والمنيا، وأسيوط الجديدة، وقنا، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

رابط التقديم للالتحاق والتحويل بمدارس النيل المصرية

وأضافت مدارس النيل المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التقديم سيكون إلكترونيا لمرحلة التمهيدي ورياض الأطفال، حتى 31 ديسمبر الحالي، من خلال الرابط الإلكتروني للمدرسة.

تسجيل البيانات بدقة

وطالبت إدارة مدارس النيل المصرية أولياء الأمور بتسجيل البيانات بدقة، والاحتفاظ باستمارة التقدم، وطباعتها وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف وجود أي بيانات أو وثائق غير صحيحة، أو إخفاء أي معلومات عن الطفل، سيكون من حق إدارة المدارس فصل الطالب فور اكتشاف الخطأ، في أي عام دراسي، وليس لولي الأمر الحق في أي مطالبات أو تعويضات.