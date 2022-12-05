الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2023

حددت مدارس النيل المصرية، الأوراق المطلوبة للتقديم والتحويل لمدارس النيل للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بفروعها: (العبور بمدينة العبور - الشروق مدينة الشروق - الاندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة - أكتوبر بالسادس من أكتوبر - الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد - السادات بمدينة السادات - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا - طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر - أسوان الجديدة) (Pre-K & KG1-KG2).

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس النيل المصرية

وأوضحت إدارة مدارس النيل المصرية، على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي المستندات المطلوبة في حال قبول الطالب بالمدرسة على ولي الأمر التقدم بالمستندات التالية:

- الاستمارة الالكترونية (مطبوعة بعد استيفائها) من الموقع الرسمي للتقديم.

- عدد 8 صور شخصية حديثة للطفل.

- أصل شهادة الميلاد للطالب (الكترونية).

- أصل وصورة معتمدة من مؤهل الأب أو مؤهل الأم ما لم يكن المؤهل مثبتاً في بطاقة الرقم القومي.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مع تقديم الأصل للاطلاع عليها عند التقديم.

- لإدارة شئون الطلبة بكل مدرسة طلب المستندات التي تراها مؤيدة لقبول الطفل/ الطالب سواء تقديم جديد أو تحويل.

-التوقيع علي تعهد بالالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها إدارة المدارس، مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.

رابط التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي المقبل

وأكدت إدارة المدارس، أن التقديم الكترونيا على الرابط ، ويستمر حتي يوم 31 ديسمبر، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التقديم ومراجعة البيانات، يتم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها.

وأشارت المدارس النيل المصرية، سن القبول للطالب المتقدم لمرحلة pre-kg عن 3 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر، ألا يزيد سن الصف الأول برياض الأطفال عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي (2023 / 2024).