داعية إسلامي عبر قناة الناس: مَن كان في معية الله فُتحت له الأبواب المغلقة

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن المؤمن حينما يتضرع إلى الله فدائما ما يكون على الحق ولا يميل إلى الهوى لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وبينه وبين الله سر ووصال لأنه مقبل على الله ولا يريد تلك الحياة أو زينتها، لكنه يريد ما عند الله والآخرة.

الروبي: الله سبحانه وتعالى دعانا لأن نكون في معيته

وأضاف الروبي، خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بيانات»، والمذاع على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى دعانا لأن نكون في معيته، ومن كان في معية الله فتح الله له الأبواب المغلقة، ولن نصل أبدا إلى معية الله إلا من خلال الضراعة، لذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ».

وتابع: «النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ما كان يتضرع لله، وفي هذا التضرع كان الحل والسبب في نصرة الله له ولمن معه، ومنها غزوة بدر والتي نصر الله فيها المسلمين وهم أذلة».