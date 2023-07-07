باحث أزهري عبر قناة الناس: لا يصح للإنسان أن يرى الخطأ أمام عينيه ويتركه

كشف الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كيفية مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخطاء التي تقع أمامه، قائلا إن كل شخص معرض بالوقوع في الخطأ في أي موقف لأننا بشر، والرسول بيّن لنا أن الإنسان الذي لا يصر على الخطأ هو الإنسان الذي يغفر الله له هذه الذنوب.

خير الخطائين التوابون

واستشهد «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «نبي الرحمة»، المذاع على شاشة قناة «الناس»، بقول الرسول: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»، بمعنى أن كل شخص منا معرض بالوقوع للخطأ نظرا لأننا بشر والإنسان ضعيف.

وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من التحديات أمام هذا الإنسان سواء حبه للدنيا أو شهواتها أو غيرها من الأمور التي ربما تؤثر في الإنسان فيقع في خطأ من الأخطاء أو ذنب من الذنوب.

عدم ترك الخطأ يستشري في المجتمع

وأشار إلى أن الإنسان الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو الإنسان الذي يغفر الله تعالى له ويعفى الله عنه، وطالما أننا نخطئ في بعض الأحيان فالإنسان لا يصح أن يرى الخطأ أمام عينيه ويترك هذا الخطأ يستشري في المجتمع أو الأسرة أو العمل أو البيت أو المواصلات أو الشارع أو السوق.