داعية إسلامي عبر قناة الناس: من يدعو الله في السر والعلن يكرمه بعطائه

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، إن التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى في الدعاء يكون في خفية دون أن يراه أحد من الناس، حتى لا يكون الأمر من قبيل الرياء، ويجب أن ندعو الله سبحانه وتعالي في السر والعلن، وهو من يعلم السر وما أخفى.

الروبي: التضرع لله يكرمنا ويدهشنا

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بيانات»، والمذاع على قناة الناس، أننا حين نتضرع ونلجأ إلى الله فإن الكريم سبحانه وتعالى سيكرمنا ويدهشنا بعطائه لأنه أولى بنا، وقوله سبحانه وتعالي: «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ».

وتابع: «حينما تراقب الله سبحانه وتعالي في السر والعلن وتعلم أنك عائد إليه وموقوف بين يديه فهذا لن يحملك أبدا إلى الظلم وإنما يقودنا إلى العدل».