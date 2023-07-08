سماح أبو بكر: هدف تقديم المعلومة للطفل تعليمه «الصح من الغلط»

أكدت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الأطفال، أنها تلاحظ مؤخرًا وجود تضارب وذبذبة في عقول الكثير من الأطفال وعدم معرفتهم بمفهوم الرجل والمرأة ومسؤوليات كلٍ منهما وكذلك العديد من المعلومات، مؤكدة أنها من أكثر الكُتاب التي تواجه الأطفال وجهًا لوجه، وبدأت بعد ذلك التفكير في تقديم أعمال تناسب الأطفال وتقدم لهم المعلومات بشكل غير صادم.

الغرض من المعلومات هي جعل الأطفال يعلمون الصح من الغلط

وأضافت خلال لقاء عبر«زووم»، على شاشة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، ضمن برنامج «مساء دي إم سي»، أنها تناقش علاقة الرجل بالمرأة في كتبها للأطفال بشكل لا يخدش عمره أو المعلومات التي من المفترض أن تقدم للطفل في هذه الفئة العمرية.

الغرض من تقديم المعلومات للأطفال

وأوضحت المتخصصة في أدب الأطفال، أن الغرض من المعلومات جعل الأطفال يعلمون «الصح من الغلط»، وكذلك الحفاظ على أنفسهم، لذلك قامت بطرح سلسلة تحت عنوان «كلام سليم»، تقدم فيها المعلومات للأطفال وفق المرحلة العمرية، وتنبذ فيها الشعارات التي هي ضد الفطرة السليمة منها شعار المثلية.