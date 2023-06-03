بعد غد.. ويزو ضيفة برنامج «مساء DMC» مع إيمان الحصري

تظهر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ «ويزو» ضيفة على إحدى حلقات برنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وبالفعل تمّ طرح البرومو الخاص بالحلقة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لقناة «DMC» على إنستجرام.

ويزو ضيفة برنامج «مساء DMC»

وتمّ الإعلان أنَّ حلقة ويزو مع الإعلامية إيمان الحصري سيتمّ اذاعتها يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو عبر شاشة قناة «DMC» وذلك في تمام الساعة 9 مساءً.

ويزو كانت قد شاركت مؤخرًا في فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم حسني شتا ومصطفى أبو سريع ورنا سماحة وطاهر أبو ليلة وياسر الرفاعي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وائل يوسف وإخراج حسن السيد، كما أنها على مستوى الدراما التليفزيونية كانت قد شاركت في أكثر من عمل في السباق الرمضاني لعام 2023.