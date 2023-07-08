بدء استقبال طلاب الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الوافدين لمصر

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر فتح باب التسجيل لإجراء اختبارات القدرات 2023 عقب امتحانات الثانوية العامة مباشرة، موضحة أنه يتم إتاحتها مرة واحدة للطلاب ولا يتم إعادتها خلال مراحل التنسيق، وأن الكليات بدأت الاستعداد.

التزام الكليات بعدم عقد أي دورات تدريبية

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وفقاً لتقريره، ضرورة التزام الكليات بعدم عقد أى دورات تدريبية على اختبارات القدرات، والاكتفاء بإعلان موعد الامتحانات فقط، وفقاً للجداول والخريطة الزمنية التى يقرها.

وشدد على أن الاستعداد التام للاختبارات جارٍ بمختلف الجامعات.

وذكر المجلس الأعلى للجامعات أنه بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بفتح امتحان القدرات، إذ تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص، موضحاً أن رسوم اختبارات القدرات 2023 تبلغ 600 جنيه لكل الكليات، مشيراً إلى أن غرفة عمليات مركزية ستتابع أعمال التسجيل وأداء الاختبارات.

ولفت إلى عدد من القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات، خلال اجتماعه الدورى الفترة الماضية، أبرزها تأكيد إلغاء كل الاستثناءات التى سبق أن قررها بشأن قبول بعض الفئات من طلاب الجامعات الحكومية إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية، وأيضاً ضرورة حداثة المؤهل الدراسى فى جميع الشهادات «الثانوية العامة - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية» كشرط أساسى لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول، وعند التقديم يلزم أن تكون شهادة الثانوية قد اجتازها الطالب فى العام الدراسى 2022-2023 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.

ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات

وأوضح أنه يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات طلاباً مصريين عن طريقها مباشرة.

وكشفت مصادر بالأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي يشترط لها اجتياز اختبارات القدرات ضرورة التسجيل فور فتح باب التقدم لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنه لن يتم إعادة فتحها مرة أخرى.

في السياق ذاته، وافق «الأعلى للجامعات الخاصة» على فتح باب التقديم للجامعات أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين فى التحويل للجامعات الخاصة والأهلية فى جميع التخصصات، والمُستنفدين للرغبات بالتقديم المباشر للجامعات الثلاثاء المقبل، على أن يستمر حتى 24 أغسطس تمهيداً لبدء امتحانات تحديد المستوى، مع تأكيد اقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين فى جامعات أخرى فقط، حيث يُحظر نهائياً التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى، وكذلك تأكيد سرعة تسجيل الجامعات للطلاب الجُدد المُتقدمين إليها على النظام المركزى.

وأكد في اجتماعه أن الأوراق الثبوتية تشمل: (إدارية - علمية)، تتمثل فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وإثبات القيد الدراسى بالجامعة المُحول منها الطالب، وإثبات الإقامة بأى طريقة، والمحتوى العلمى للمواد التى درسها الطالب فى السنوات السابقة، وبيان درجات بالمواد.