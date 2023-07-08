«الأعلى للجامعات»: منع الكليات من تنظيم دورات تدريبية على اختبار القدرات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، عددا من القواعد والضوابط الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، واختبارات القدرات 2023، المقرر انطلاقها عقب امتحانات الثانوية العامة وفقاً لتوجيهات المجلس، إذ شدد المجلس على ضرورة الاستعداد للاختبارات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

اختبارات القدرات 2023

وأكد «الأعلى للجامعات الحكومية» وفقاً لتقرير صادر عنه، ضرورة التزام الكليات بضرورة عدم عقد أي دورات تدريبية على اختبارات القدرات، والاكتفاء بإعلان موعد الامتحانات فقط، وفقاً للجداول والخريطة الزمنية التي يقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مشدداً على الاستعداد التام للاختبارات بمختلف الجامعات.

مناقشة الاستعدادات النهائية لاختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، عن اجتماع اللجنة العليا لقطاع كليات التربية الرياضية، بعد غد الاثنين، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاختبارات القدرات بمختلف كليات القطاع، ومتابعة التجهيزات والتعليمات المنصوص عليها وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.