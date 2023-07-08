محمد عدوية يروج لألبومه الجديد «تعرف عني إيه»

أطلق الفنان محمد عدوية، البوستر الترويجي لألبومه الجديد «تعرف عني إيه»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد عدوية يستعد لإطلاق ألبوم جديد

الألبوم الجديد من إنتاج شركة كلمة، وظهر عدوية في البوستر وهو يرتدي قميص أزرق اللون ويمسك في يده جهاز كاسيت كبير.

كان الفنان محمد عدوية قد أطلق أغنية على وضعنا رفقة والده الفنان الكبير أحمد عدوية والفنان محمد رمضان وتحدث عنها عبر صفحاته الرسمية قائلا: الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتي خاصة أنني أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبي والدى، وأخويا وحبيبي وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتمثيل.

محمد عدوية قدم أغنية «على وضعنا» رفقة والده

وأضاف عدوية الأغنية: شكلها جديد ولون غنائي مختلف، وحصدت إشادات من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه، أغنية «على وضعنا» كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: «اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية».