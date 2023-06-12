محمد عدوية يشوق الجمهور ببرومو أغنيته الجديدة: قريبا مفاجأة

شوق النجم محمد عدوية جمهوره بأغنية جديدة مفاجأة يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث نشر برومو الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: قريبا أغنية مفاجأة.

محمد عدوية يطرح برومو أغنيته

محمد عدوية سعيد بأجواء أغنية «على وضعنا»

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «على وضعنا» التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند حينها قائلاً: الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتي خاصة أنني أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبي والدى، وأخويا وحبيبي وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائي مختلف، وحصدت إشادات من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه، أغنية «على وضعنا» كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: «اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية».

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان «استضعفوني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهى من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.