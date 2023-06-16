محمد عدوية تريند «تيك توك» بإعادة توزيع تتر مسلسل «طرف تالت»

تصدر المطرب محمد عدوية، تريند تيك توك وذلك بعد تداول توزيع جديد لتتر مسلسل طرف تالت وحرص عدد كبير على عمل فيديوهات للأغنية.

محمد عدوية يعيد تتر طرف تالت

وكان قد أعاد النجم محمد عدوية طرح أغنية تتر مسلسل طرف تالت التي تحمل اسم كان نفسي أعيش في الخير، على صفحة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث طرحها بتوزيع جديد وكوبليه أيضا جديد، وهي من ألحانه وكلمات ياسر حسانين وقام بعمل الريمكس بيشوي صفوت.

مسلسل طرف تالت تم طرحه من حوالي عشر سنوات وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة ومحمود عبد المغني وعمرو يوسف وهنا شيحة وامينة خليل، وحاز التتر وقتها على اشادات كبيرة من الجمهور.

تصريحات من محمد عدوية عن أغنية على وضعنا

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند وقال: الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتي خاصة أنني أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبي والدي، وأخويا وحبيبي وصديق للأسرة محمد رمضان الذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتمثيل.

وأضاف عدوية: الأغنية شكلها جديد ولون غنائي مختلف، وجاءني إشادات من أصدقائي داخل الوسط الفني وخارجه.

واحتل مؤخرًا كليب على وضعنا تريند رقم "2"، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية ومحمد رمضان.