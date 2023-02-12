محمد عدوية يطرح أغنية «قفلوا علينا الباب».. ظهور خاص لعمرو دياب وتامر حسني

حظيت أغنية محمد عدوية الجديدة «قفلوا علينا الباب»، بردود فعل واسعة من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ طرحها مساء أمس السبت، لاسيما وأنها قُدمت على طريقة الفيديو كليب، وتضمنت مشاهد حقيقية من حفل زفاف الفنان أحمد عصام.

كلمات أغنية قفلوا علينا الباب لـ محمد عدوية

وتقول كلمات أغنية محمد عدوية الجديدة قفلوا علينا الباب، «ما خلاص يا حبيبتي كتبوا الكتاب.. وقفلوا علينا أنا وأنتي الباب.. وأنسى خلاص عيشة العزاب.. وبقولك إيه.. ما تيجي النهاردة نبعد بعيد.. أنا وأنتي بس.. ده اليوم العيد.. وننسى الوقت ده مفيش مواعيد الليلة دي.. بحس أن وأنا معاكي امتلاك لكل حاجة في اللحظة دي.. أنتي بالنسبة لي حاجة.. استحالة ألاقي منها في الدنيا دي.. حياتي أنا وأنتي أسلوب جديد».

ظهور خاص للنجوم في فيديو كليب قفلوا علينا الباب

وتضمن فيديو كليب قفلوا علينا الباب لـ محمد عدوية، مشاهد من حفل زفاف الفنان أحمد عصام، الذي عُقد الأيام الماضية، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل في مصر، لاسيما عمرو دياب وتامر حسني، اللذان ظهر سويًا في مشهد واحد لأول مرة في تاريخهما، وقدّم إحدى أغاني الهضبة، وكذلك أشرف زكي وإدوارد وآخرين.