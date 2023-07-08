لجنة الثقافة والإعلام بالنواب: القيم المصرية ثابتة ونحافظ عليها

قال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المجتمع المصري انتفض من أجل التأكيد على القيم المصرية الثابتة ومن أجل الحفاظ عليها، في ظل انتشار أشكال من حروب الجيل الرابع والخامس، وهي الحروب المهدده للقيم المجتمعية المصرية.

مصطفى: الثقافة هو الإتاحة وحرية الفكر المكفولة

وأوضح «مصطفى»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأصل في موضوع الثقافة هو الإتاحة وحرية الفكر المكفولة، حيث إنه لا يوجد قيد على مفكر أو مبدع، لكن أن تجد كتبا تهدد القيم بالمجتمع فهو الذي ينتقد ويرفض هذا الفكر، ويهدد قيم الأسرة المصرية.

علينا مراجعة الدستور الذي أقر حماية الطفل

وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أنه بمراجعة الأسس فعلينا مراجعة الدستور الذي أقر حماية الطفل من الاستغلال الجنسي، فضلا عن أن قانون الطفل نفسه يشكل صيانة قوية في هذا الصدد ويحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي، مؤكدا أن القانون يكفل الحماية للأمومة والطفل ويرعى الطفل.