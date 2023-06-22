مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطني: نناقش كيفية دمج المجتمعات ذات الثقافات المشترك

انطلقت فعاليات جلسة مناقشة «مستقبل الثقافة في مصر - سبل تعظيم اﻻستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية»، والتي تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني خلال جلسات الأسبوع الرابع.

ورحب أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني في بداية كلمته بالحضور المتنوع من صحفيين وإعلاميين وفنانين ورموز مصر في الثقافة والأدب.

كيفية دمج المجتمعات المحلية

وأوضح زايد أن الجلسة من شأنها مناقشة كيفية دمج المجتمعات المحلية ذات الثقافات المشتركة ومحاولة الاتساق مع الثقافات الأخرى المختلفة، وآليات مواجهة التحديات والمعوقات لسياسات تطوير المستقبل الثقافي وتميز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وكيف تكون العلاقة بينهم قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.

وأكد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية على أهمية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، من خلال السياسات الثقافية الفعالة، متمنيا أن يتم تقديم أفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافي أفضل في مصر.

الالتزام بضوابط ومحددات الحوار

من جهته، رحب ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بالحضور، مؤكدا أن الحوار على مدار جلساته الماضية شهد تفاعلات كثيرة، وهو أساس أي حوار أن يكون قائما على التفاعل وليس التشابك.

ودعا رشوان المشاركين لضرورة الالتزام بضوابط ومحددات الحوار من أجل أن أكون جلسة ذات هدف حقيقي.