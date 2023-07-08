كواليس حلقة نجوم دراما رمضان الشباب مع «صاحبة السعادة».. صور

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها «صاحبة السعادة»، على قناة dmc، مجموعة من الوجوه الشابة، الذين لفتوا الأنظار إليهم خلال الفترة الماضية، وكان لهم ظهور بارز على شاشات التلفزيون خلال رمضان الماضي.

الوجوه الجديدة في رمضان

وتلتقي إسعاد يونس بالوجوه الشابة في حلقتي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يستضيف البرنامج الفنان الشاب عصام عمر، الذي تألق في مسلسل «بالطو» في حديث عن بدايته الفنية ودراسته للتمثيل والإخراج، وأهم الأدوار التي قدمها خلال بدايته الفنية.

كما تستضيف «صاحبة السعادة» الطفل عمر شريف، الذي كانت بدايته في فيلم «برا المنهج»، حيث يتحدث عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية» مع النجمة منى زكي، فضلًا عن الحديث عن اصوله الصينية وهواياته وممارسته لكرة القدم.

وضمن ضيوف الحلقة أيضًا، الفنانة آية سماحة، التي تتحدث عن الأعمال التي شاركت بها وآخرها مسلسل «الصفارة» مع الفنان أحمد أمين، وعلاقتها بحماتها ناهد فريد شوقي وأخت زوجها ناهد السباعي.

ويأتي الفنان الشاب أحمد والي، كآخر ضيوف حلقة يوم الاثنين من البرنامج، حيث يتحدث عن بدايته الفنية.

وضمن حلقة الثلاثاء، تستضيف «صاحبة السعادة» مجموعة أخرى من الوجوه الشباب، ومنهم جوري بكر، التي اشتهرت بشخصيه (وداد) في مسلسل «جعفر العمدة» وتتحدث عن بداياتها وأعمالها الفنية.

مواقف فارقة في حياة الشباب

كذلك يستضيف البرنامج الفنانين الشباب أحمد عبدالوهاب وعلي صبحي وأحمد عبدالحميد وأحمد غزي، الذين يكشفون لإسعاد يونس عن العديد من المواقف الفارقة في بداياتهم الفنية وعدد من الأسرار التي تذاع لأول مرة.