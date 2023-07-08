إسعاد يونس تستضيف عددا من الوجوه الفنية الشابة في برنامج صاحبة السعادة

استضافت الفنانة إسعاد يونس عددًا من الوجوه الشباب ممن لمعوا خلال عام 2023 في الأعمال الدرامية التي تمّ تقديمها في الفترة الأخيرة خارج وداخل السباق الرمضاني وذلك في برنامج صاحبة السعادة على شاشة «DMC».

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة «DMC» البرومو الرسمي لحلقة الفنانة إسعاد يونس والذي ظهر خلاله استضافتها للفنان عصام عمر بطل مسلسل بالطو الذي تم تقديمه حصريا عبر منصة «واتش ات» وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

إسعاد يونس تستضيف الفنانين الشباب

كما تستضيف الفنانة إسعاد يونس أيضًا الطفل الموهوب عمر الشريف الذي ظهر ضمن أبطال مسلسل تحت الوصاية في السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب الفنانة منى زكي ولفت الأنظار بموهبته الكبيرة.

وهناك أيضًا الفنانة آية سماحة التي قدمت البطولة أمام الفنان أحمد أمين في مسلسل الصفارة الذي تمّ تقديمه في السباق الرمضاني لعام 2023، ويظهر أيضًا الفنان أحمد والي الذي قدم مسلسل الأصلي مع الفنانة ريهام عبدالغفور، ولفت الأنظار بموهبته وهذه المجموعة سيتمّ عرضها في الحلقة الأولى يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساءا.

وتستكمل باقي الحلقة يوم الثلاثاء المقبل بمجموعة أخرى من الفنانين الشباب الذين لمعوا مؤخرًا، ومنهم الفنانة جوري بكر بعد تألقها في مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023 ومعها الفنان أحمد عبدالوهاب بعد تألقه مؤخرًا في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة ومعه ثنائي مسلسل تحت الوصاية أحمد عبدالحميد وعلي صبحي بعد تألقهم في أدوار الصيادين.