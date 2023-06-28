20 تصريحا لرضا البحراوي مع «صاحبة السعادة».. نجاحي بتوفيق من ربنا

حلّ المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيف على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الثلاثاء من برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة dmc.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز 20 تصريحا للمطرب الشعبي، الذي تحدث عن بداية مشواره الفني وبعض الصعاب التي تعرض لها.

1- أشعر بحب الناس، ونجاحي توفيق من الله وبركة دعاء أبي وأمي.

2- لم أحصل على أجر مقابل أول ألبوم وبدأت الغناء في بعض الأفراح بمحافظة الإسماعيلية وكنت أحصل على 300 جنيه في الحفلة.

3- أحب الغناء منذ أن كنت في الثامنة من عمري وأنا أنحدر من منطقة شعبية بطنطا.

4- التقيت طارق عبدالستار وهو زوج أختي حاليا، كما أنه مخرجي ومنتجي، لم أكن تعرفت عليه وقال لي صوتك جميل، وقلت له لست مقتنعا بذلك.

اللقاء الأول مع مكتشفه

5- التقيته لأول مرة وأنا ألعب بلي في الشارع، ولما غنيت اداني 10 جنيه وكنت لسه صغير ومعرفهوش، ولما اخدت الفلوس سيبته ومشيت.

6- قبل طرح أول ألبوم كنت أغني في الشارع والأفراح وليالي الحنة، وكنت أغني للراحل رمضان البرنس، وأنا من عشاق جورج وسوف.

7- كنت اطمح بأن أصبح ناجحا مثل الراحل رمضان البرنس.

8- لما عملت ألبوم كنت عيل صغير ونزلت ألعب في الشارع وبعدها بأسبوع، جالي أحد الأشخاص من الإسماعيلية، وعرفت منه إن الألبوم كسر الدنيا، وغنيت معه في بعض الأفراح.

9- اشتغلت كل حاجة وأنا صغير، والدي ووالدتي كانوا على قدهم، وكنت بقبض 10 جنيها و15 جنيها، كأني باخد مصروفي، ومكنتش بشرب حاجة ولا سجاير ولا أي حاجة.

عمل كمسري على ميكروباص

10- عملت كمسري على سيارة ميكروباص كنا نمتلكها، لمدة 3 سنوات، وكان أخي هو السائق.

11- عندما جاء متعهد الأفراح من الإسماعيلية وطلب من والدتي أن أذهب معه، ترك بطاقته الشخصية لها حتى يطمئنها.

12- لم أكن أمتلك هاتفا محمولا، لذلك جاء والدي معي لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن حالته الصحية تدهورت.

13- والدي قال لي على سرير المرض روح يا رضا ربنا يكرمك ويرزقك عشان أنت حنين على أهلك وعليّ واخواتك.

14- أغنية «زمن الوحوش» كانت بداية شعبيتي في القاهرة، وفي البداية رحت الفيوم، وبعدها رجعت على القاهرة، اشتغلت في منطقة الزاوية ومنطقة شبرا وغيرها من المناطق مثل المطرية.

15- الشارع والأقاليم هم اللي خلوني أكون موجود النهاردة في البرنامج.

16- كنت بنزل أقاليم ومكنش معايا فرقة، وكنت أخاف أنزل القاهرة فيها عتاولة وفطاحل مثل عبدالباسط حمودة والراحل مجدي طلعت.

17- بالنسبة لعازف الأورج عبد السلام، عرفته منذ سنوات طويلة، وكنا نعمل سويا في المنصورة، حتى طُرحت أغنية مبقاش عندي ثقة في حد لأبو الليف غيرت الرتم واللحن الخاص بها.

أغنية حلاوة روح

18- أغنية حلاوة روح من ألحاني، وغناها حكيم في فيلم حلاوة روح، وهذا الأمر شرف لي.

19- لما أغني لأم كلثوم أو حليم مينفعش أحط التاتش بتاعي.

20- محمد إمام صاحب فضل عليّ ووقف جنبي في مسلسلي النمر وهوجان، وقلت له مش عاوز منك فلوس بسبب أدبك معايا واحترامك ليّ كفاية.