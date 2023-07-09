درجات الحرارة اليوم.. تتجاوز الـ40 في جنوب الصعيد وارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، متوقعةً هبوب رياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 70 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار، ما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط.

كما نصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لعدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 يوليو

وبالنسبة لدرجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح، ويكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة في المساء على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.